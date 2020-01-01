「出貨日隔天起算9天內」再前往便利超商或者是ATM付款的付款方式。

繳款代碼會以E-mail等方式寄送，再至附近的便利超商或ATM繳款即可。

您將可能收到來自【後付款服務中心】的email，或致電與您確認訂單資訊,屆時敬請協助配合。

「後付款」，為「後付款」支付服務提供公司（三環亞洲股份有限公司）所提供的服務。

顧客訂購商品時適用「後付款」服務，於服務範圍内提供個人情報並且讓渡商品代金債權。

請點選「後付款」的標誌，確認詳細內容。

https://www.afterpay.com.tw/customer

親愛的顧客請確認所有規約後，開始訂購商品。

【注意事項】

・請於收到付款通知後9天以内繳款。

・使用「後付款」服務的金額上限為，（含複数店舗）累計10,000元(NTD)。 超過10,000元(NTD)時，請使用其他結帳方式。

・購物時如使用「後付款」服務，需要進行能否利用此服務之審査。審査結果如為「不可」時， 請選擇使用其他的結帳方式。

・至繳費期限為止，如未完成繳納 ，除了以年率5%（日息1.370/10000）作為延遲利息外， 另需加上延遲利息的年率20%（日息5.480/10000）作為延遲損害金，一併請求支付。