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付款方式

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※請注意
 ①請用半角數字輸入。
 ②信用卡付款會以總計金額處的日幣金額作結帳(非用台幣結帳)。
 ③若對匯率與國外交易手續費有任何問題，請洽詢您的信用卡發卡公司。
安全碼需要
・如使用VISA，MasterCard，JCB，Diners時，（請參照下圖A）
卡片背面簽名欄末三碼數字
・如使用American Express時，（請參照下圖B）
卡片正面右上（或者左上）的四碼數字
securitycode
信用卡有效日期需要  / 
※請注意，通常有效日期為月／年的順序表示

出貨日隔天起算9天內」再前往便利超商或者是ATM付款的付款方式。

繳款代碼會以E-mail等方式寄送，再至附近的便利超商或ATM繳款即可。

您將可能收到來自【後付款服務中心】的email，或致電與您確認訂單資訊,屆時敬請協助配合。

 

「後付款」，為「後付款」支付服務提供公司（三環亞洲股份有限公司）所提供的服務。

顧客訂購商品時適用「後付款」服務，於服務範圍内提供個人情報並且讓渡商品代金債權。

請點選「後付款」的標誌，確認詳細內容。

 

 

https://www.afterpay.com.tw/customer

親愛的顧客請確認所有規約後，開始訂購商品。

 

【注意事項】

・請於收到付款通知後9天以内繳款。

・使用「後付款」服務的金額上限為，（含複数店舗）累計10,000元(NTD)。 超過10,000元(NTD)時，請使用其他結帳方式。

・購物時如使用「後付款」服務，需要進行能否利用此服務之審査。審査結果如為「不可」時， 請選擇使用其他的結帳方式。

・至繳費期限為止，如未完成繳納 ，除了以年率5%（日息1.370/10000）作為延遲利息外， 另需加上延遲利息的年率20%（日息5.480/10000）作為延遲損害金，一併請求支付。

送貨方式

送貨方式需要 選擇國家後，系統會為您自動選擇發貨方式。 ※免運費

※點擊完成購買按鈕後，視為同意個人隱私權政策
※關於商品介紹可能會以電子郵件形式發送，點擊完成購買按鈕後，視為同意。

提醒您！！請勿連續點選「完成購買」鍵！
若多次點選，可能產生多筆訂單、造成重覆請款的情況發生。
敬請您的配合，謝謝。